A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO
Roma, 16 marzo 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo o di Saronno.