A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LOMAZZO NORD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LOMAZZO NORD
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in uscita per chi proviene da Chiasso.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Fino Mornasco, al km 29+800; in ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate e uscire allo svincolo di Turate, al km 19+000.