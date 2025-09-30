A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAGO DI COMO
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Chiasso.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro.