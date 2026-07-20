A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAGO DI COMO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAGO DI COMO
Roma, 20 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 20:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Chiasso.
In alternativa si consiglia di uscire a Como Centro.