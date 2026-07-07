A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI FINO MORNASCO
Roma, 7 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in uscita per chi proviene da Como.
In alternativa, anticipare l’uscita a Como Centro o proseguire in A9 verso Lainate e uscire a Lomazzo nord.