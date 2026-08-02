A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8

A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI LAINATE ARESE E ORIGGIO OVEST E AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST

Roma, 2 agosto 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina/Castellanza ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza, verso Milano.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8, verso Varese, uscire a Legnano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano.

In alternativa, entrare attraverso il nodo Fiera Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa proseguire in A8 verso Varese e uscire a Legnano, oppure immettersi in A9 e uscire allo svincolo di Uboldo.

Si precisa che, nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00, sulla A8 sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.