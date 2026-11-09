A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9
Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:
-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Chiasso, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Rescaldina-Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Legnano ed entrare in A8 allo svincolo di Legnano, verso Varese.
In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria in A8 verso Milano, uscire a Lainate, al km 8+200, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, SP101 verso Rho, SS33 del Sempione in direzione Pogliano-Nerviano- Parabiago-Cerro-Legnano-Castellanza, SP527 Bustese verso Rescaldina ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza, verso Varese.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 NOVEMBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Rescaldina-Uboldo-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno, verso Como/Chiasso.
In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Milano, uscire a Lainate, rientrare dalla stessa stazione verso Varese e immettersi in A9 verso Como/Chiasso.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.