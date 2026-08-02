A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A36 PEDEMONTANA LOMBARDA

Roma, 2 agosto 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Como, il Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso e in direzione A8 Milano-Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Lentate sul Seveso, anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo Nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23, SP30 verso Lomazzo, SP32 in direzione Cermenate, SP31 bis verso Rovellasca ed entrare in A36 verso Lentate sul Seveso allo svincolo di Bregnano-Lazzate.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A9 verso Lainate/Milano, uscire allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto verso Rovello Porro, via Alighieri, SP30, via XX settembre verso Rovellasca, via Como, SP174, SP31 bis in direzione Bregnano ed entrare in A36 verso Lentate sul Seveso allo svincolo di Bregnano Lazzate;

verso la A8 Milano-Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinari: SP23, SP30 verso Lomazzo, SP33 in direzione Turate, SP233 Varesina verso Mozzate, via Gorla verso Gorla Maggiore ed entrare in A36 allo svincolo di Mozzate, in direzione A8.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A9 verso Lainate/Milano, uscire allo svincolo di Saronno, percorrere la SP233 Varesina verso Mozzate, via Gorla in direzione Gorla Maggiore ed entrare in A36 allo svincolo di Mozzate, in direzione A8.