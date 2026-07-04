A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A8.A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A50, LAINATE, LAINATE ARESE E AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A8.A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A50, LAINATE, LAINATE ARESE E AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST
Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:
-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina/Castellanza ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Castellanza.
Chi supererà lo svincolo di Saronno, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso Bologna.
In alternativa proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) ed entrare quindi in A50 Tangenziale ovest, in direzione Bologna;
-sarà chiusa l’uscita di Lainate, per chi proviene da Varese/A9.
In alternativa si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:
per chi proviene da Varese: Legnano, sulla stessa A8;
per chi proviene da A9/Chiasso: Saronno, sulla A9;
-sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare dal nodo Fiera Milano.
Nella suddetta notte, ma con orario 22:00-5:00, sarà chiusa, sulla A8, l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.