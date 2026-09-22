A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI FINO MORNASCO
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 settembre, sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, verso Lainate e Chiasso.
In alternativa si consiglia:
verso Lainate/Milano: Lomazzo nord;
verso Chiasso: Como Centro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.