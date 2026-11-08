A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI TURATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI TURATE
Roma, 8 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata verso Como/Chiasso.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lomazzo nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.