A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI TURATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI TURATE
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata verso Como.
In alternativa, entrare allo svincolo di Saronno.
Si ricorda la contestuale chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, in entrambe le direzioni.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.