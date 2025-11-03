A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SARONNO
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Origgio;
verso Chiasso: Turate.