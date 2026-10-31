A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SARONNO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SARONNO
Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Origgio;
verso Chiasso: Turate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.