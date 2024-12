A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SARONNO

Roma, 18 dicembre 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata verso Lainate. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Origgio o di Uboldo.