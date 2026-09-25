A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LOMAZZO SUD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LOMAZZO SUD
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Turate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.