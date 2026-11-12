A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LOMAZZO NORD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LOMAZZO NORD
Roma, 12 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Lainate: entrare a Lomazzo sud;
verso Chiasso: entrare a Fino Mornasco.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.