A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI PONTE CHIASSO
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Ponte Chiasso, in entrata verso Como/Lainate.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como.
