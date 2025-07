A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAGO DI COMO

Roma, 16 luglio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di giovedì 17 alle 2:00 di venerdì 18 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro, al km 33+800.