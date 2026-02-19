A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI UBOLDO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI UBOLDO
Roma, 19 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di consolidamento della scarpata, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Uboldo, per chi proviene da Chiasso/Como, dalle 21:00 di lunedì 23 febbraio alle 5:00 di giovedì 2 aprile, in modalità continuativa.
In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire ad Origgio ovest e percorrere la viabilità ordinaria: via per Cantalupo, via Buozzi, via del Lavoro.
In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire ad Origgio ovest e percorrere la viabilità ordinaria: via per Cantalupo, via Buozzi, via del Lavoro.