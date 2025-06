A9 LAINATE- COMO CHIASSO: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI FINO MORNASCO PER LAVORI DI RIQUALIFICA CAVALCAVIA DI SVINCOLO

Dalle 22:00 di lunedì 30 giugno alle 5:00 di martedì 22 luglio

Roma, 29 giugno 2025 –Sulla A9 Lainate-Como Chiasso, per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del cavalcavia di svincolo, dalle 22:00 di lunedì 30 giugno alle 5:00 di martedì 22 luglio, in modalità continuativa, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate.

Le lavorazioni, che per specifiche ragioni tecniche dovranno essere effettuate in assenza di traffico, prevedono, in particolare, la completa demolizione dei cordoli del cavalcavia e l’installazione dei nuovi dispositivi di ultima generazione previsti dalle vigenti normative.

Il cronoprogramma dell’intero piano di ammodernamento delle barriere, concentrato durante il periodo estivo in cui si registrano minori flussi di traffico, è stato condiviso con gli enti territoriali e prevede l’impiego di più squadre operanti su diversi turni, in modalità continuativa, sette giorni su sette, con l’obiettivo di ottimizzare al massimo le lavorazioni.

La Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto, per l’intero periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e della segnaletica.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+400.