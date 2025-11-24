A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: ANNULLAMENTO CHIUSURE TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste per consentire il transito di trasporti eccezionali:

-è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero e la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, che erano previste dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 novembre;

-è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 novembre.