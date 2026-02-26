A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AL VIA LA FASE CONCLUSIVA DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI SUL VIADOTTO FATI

Garantite due corsie nelle ore di punta, termine delle lavorazioni previsto entro la festività dell’Ascensione

Roma, 26 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle ore 6:00 di lunedì 2 marzo, sarà avviata la fase conclusiva del piano di lavori sul viadotto Fati, situato al km 40+300.

In particolare, verranno eseguiti lavori di risanamento della pavimentazione e la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma.

Il cantiere opererà grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata, consentendo il transito su una corsia per senso di marcia e potrà essere rimodulato nel corso della giornata, in considerazione dell’analisi dei flussi e degli stimati tempi di percorrenza, sia in entrata sia in uscita dal territorio.

Questa modalità garantirà, nelle ore di punta, il transito su 2 corsie di marcia, nel dettaglio tra le 5:00 e le 10:00 verso la Svizzera e dalle 16:00 alle 19:00 in direzione di Lainate/Milano.

Le attività – che arrivano a conclusione di un importante programma di ammodernamento strutturale del viadotto – andranno avanti con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità della carreggiata entro la festività dell’Ascensione.

Al fine di consentire le attività propedeutiche alle lavorazioni, nelle due notti di sabato 28 febbraio e di domenica 1 marzo, rispettivamente con orario 23:00-6:00 e 22:00-5:00, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.