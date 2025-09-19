A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AL VIA LA FASE CONCLUSIVA DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIADOTTO FATI

Garantite due corsie nelle ore di punta. Termine delle lavorazioni previsto entro la festività dell’Immacolata

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle ore 5:00 di martedì 23 settembre, prende il via, la fase conclusiva delle attività relative al piano di ammodernamento sul viadotto Fati, situato al km 40+300 che prevede il completamento delle lavorazioni per il rinforzo delle travi dell’impalcato e l’installazione delle barriere fonoassorbenti. Il cronoprogramma è stato definito con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità della carreggiata entro la festività dell’Immacolata, al fine di agevolare gli spostamenti limitando al massimo l’interferenza con i consueti spostamenti lungo il tracciato autostradale compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, nelle due direzioni, sia verso il territorio elvetico che in direzione di Lainate.

Il cantiere opererà grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata, consentendo il transito su una corsia per senso di marcia e potrà essere rimodulato nel corso della giornata, in considerazione dell’analisi dei flussi e degli stimati tempi di percorrenza, sia in entrata sia in uscita dal territorio. Questa modalità garantirà nelle ore di punta il transito su 2 corsie di marcia, nel dettaglio tra le 5:00 e le 10:00 verso la Svizzera e dalle 16:00 alle 19:00 in direzione di Lainate/Milano.

Al fine di consentire le attività propedeutiche alle lavorazioni, nelle due notti di domenica 21 e di lunedì 22 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Chiasso e Lainate.

Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco. Per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si potrà utilizzare Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso potrà seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.

Per tutta la durata dei lavori, la Direzione II Tronco di Milano ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità, il presidio di carri soccorso e l’installazione di apposita segnaletica integrativa.