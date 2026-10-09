A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DELLA STAZIONE DI FINO MORNASCO

Dal 12 ottobre chiusa l’entrata in entrambe le direzioni e l’uscita per chi proviene da Lainate/Milano.

Roma, 9 ottobre 2026 – Nell’ambito del piano di ammodernamento della rete di Autostrade per l’Italia, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, a partire da lunedì 12 ottobre, prenderanno il via le attività di riqualifica della stazione di Fino Mornasco, che prevedono il rinnovo degli impianti di stazione e del sistema di esazione. È stato quindi definito un programma di lavorazioni con l’obiettivo di ridurre al massimo i tempi di intervento, attraverso l’impiego di squadre operanti su turni avvicendati, in modo da completare le attività entro il mese di novembre.

Per consentire l’esecuzione degli interventi che, per caratteristiche tecniche, dovranno essere effettuati in assenza di traffico, sarà necessario chiudere, a partire dalle ore 20:00 di lunedì 12 ottobre, in modalità continuativa, gli svincoli di Fino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso, e in uscita per chi proviene da Lainate/Milano.

In alternativa, si potranno utilizzare gli svincoli di Como Centro o Lomazzo nord. La Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto, per l’intero periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e della segnaletica.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.