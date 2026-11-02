A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Origgio, verso Como/Chiasso, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 2, alle 5:00 di martedì 3 novembre.
E’ stato aggiornato il programma delle chiusure, sulla A9, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 3 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Uboldo;
-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, oppure proseguire in A9 verso Lainate, immettersi in A8, in direzione Varese e uscire a Origgio ovest.
NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 3 E MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Turate o di Lomazzo nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.