A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE LOMAZZO SUD. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA LOMAZZO NORD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE LOMAZZO SUD. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA LOMAZZO NORD
Roma, 12 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura dello svincolo di Lomazzo sud, in uscita per chi proviene da Lainate, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 12, alle 5:00 di venerdì 13 novembre.
Rimangono confermate, sulla stessa A9, le altre chiusure di seguito indicate:
-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione delle sbarre di gestione degli eventi nevosi.
In alternativa, chi è diretto verso Lainate potrà entrare a Lomazzo sud, mentre chi è diretto verso Como/Chiasso, potrà entrare a Fino Mornasco;
-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in uscita per chi proviene da Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord.
Si ricorda la chiusura dell’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate, in modalità continuativa, per lavori di riqualifica degli impianti di stazione.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.