A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI PONTE CHIASSO
Roma, 18 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Ponte Chiasso, verso Como/Lainate, prevista dalle 21:00 di questa sera mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto svincolo, in entrata verso Como/Lainate, nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 febbraio, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como.