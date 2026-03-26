A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 TANGENZIALE DI COMO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Roma, 26 marzo 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 26, alle 5:00 di venerdì 27 marzo.

Rimangono confermate le altre chiusure, sulla stessa A9, di seguito indicate:

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABATO 28 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.

In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso, potrà seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.