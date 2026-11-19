A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO LARIO EST. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Roma, 19 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso/Svizzera, che era prevista dalle 20:00 di questa sera, giovedì 19, alle 5:00 di venerdì 20 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A9, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Si precisa che sarà contestualmente chiusa l’entrata in entrambe le direzioni, di Como Centro.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura di Como Centro, verso Chiasso/Svizzera, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

-dalle 20:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso/Svizzera, per consentire lavori di pavimentazione;

-dalle 23:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro;

-dalle 23:00 di sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 novembre e dalle 22:00 di domenica 22 alle 5:00 di lunedì 23 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.