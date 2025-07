A9 LAINATE- COMO CHIASSO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA USCITA FINO MORNASCO PER LAVORI DI RIQUALIFICA CAVALCAVIA DI SVINCOLO.

Roma, 21 luglio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como Chiasso, per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del cavalcavia di svincolo, l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate, sarà riaperta alle ore 5:00 di venerdì 1 agosto.

Si ricorda che sono in corso lavori che prevedono la completa demolizione dei cordoli del cavalcavia e l’installazione dei nuovi dispositivi di ultima generazione previsti dalle vigenti normative, attività che per specifiche ragioni tecniche dovranno essere effettuate in assenza di traffico.