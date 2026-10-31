A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICA IMPIANTI STAZIONE DI FINO MORNASCO

Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato aggiornato il programma di chiusura di Fino Mornasco, per lavori di riqualifica che prevedono il rinnovo degli impianti di stazione e del sistema di esazione. La suddetta stazione rimane chiusa, in entrata in entrambe le direzioni, fino alle 5:00 di martedì 3 novembre e in uscita per chi proviene da Lainate, fino alle 5.00 di sabato 21 novembre.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Como Centro o di Lomazzo nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.