A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO SARONNO-ALLACCIAMENTO A8 MILANO-VARESE
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese verso Lainate.
Si precisa che la stazione di Saronno sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Saronno, percorrere la SP233 in direzione di Milano, proseguire lungo la SS527 verso Varese ed entrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Castellanza verso Varese; chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita a Saronno, dovrà percorrere la SP233 Varesina in direzione Milano, entrare in A52 verso Rho allo svincolo di Baranzate e raggiungere la A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Lainate: Baranzate in A52 Tangenziale nord, o Lainate Arese sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Chiasso: Turate sulla stessa A9 Lainate-Como-Chiasso;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Varese: Castellanza o Legnano sulla A8 Milano-Varese.
Si ricorda la contestuale chiusura, sulla A8, del tratto Legnano-allacciamento A9, verso Milano.