A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLI DI SARONNO E LOMAZZO SUD

Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stata annullata la chiusura dello svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso, prevista dalle 21:00 di venerdì 31 ottobre, alle 5:00 di sabato 1 novembre.

Restano confermati, per consentire lavori di pavimentazione, i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5 di martedì 28 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso.

In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Origgio Uboldo;

verso Chiasso: Turate;

-dalle 21:00di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Turate;

-nelle due notti di mercoledì 29 e giovedì 30, con orario 21:00-5:00 sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso.

In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Origgio Uboldo;

verso Chiasso: Turate.