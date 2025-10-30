A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLI DI SARONNO E LOMAZZO SUD
Roma, 29 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stata annullata la chiusura dell’entrata di Saronno, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 5:00 di giovedì 30 ottobre.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto svincolo, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso, dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Origgio Uboldo;
verso Chiasso: Turate.