A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA DI LAGO DI COMO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA DI LAGO DI COMO
Roma, 14 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stato aggiornato il programma delle chiusure dello svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Chiasso/Svizzera, per consentire lavori di pavimentazione, secondo il seguente programma:
-dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre;
-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre.
In alternativa si consiglia di utilizzare Como Centro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.