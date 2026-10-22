A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI UBOLDO E ORIGGIO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI UBOLDO E ORIGGIO
Roma, 22 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le chiusure, che erano previste dalle 21:00 di questa sera, giovedì 22, alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, di seguito indicate:
-annullata la chiusura entrata di Uboldo, verso Lainate;
-annullata la chiusura entrata di Origgio, verso Como/Chiasso;
-annullate le chiusure uscite di Uboldo e di Origgio, per chi proviene da Lainate.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure in A9, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 22, alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, per consentire lavori attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza:
-sarà chiusa l’uscita di Uboldo, per chi proviene da Chiasso/Como.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, oppure immettersi in A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire a Origgio ovest, percorrere via per Cantalupo, via Buozzi, via del Lavoro, fino a raggiungere Origgio Uboldo;
-sarà chiusa l’entrata di Origgio, verso Lainate.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno, sulla stessa A9, o a Lainate Arese o Fiera Milano, sulla A8 Milano-Varese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.