A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COMO MONTE OLIMPINO-CHIASSO VERSO LA SVIZZERA

Roma, 16 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 16, alle 5:00 di venerdì 17 ottobre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, percorrere via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.