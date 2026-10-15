A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO
Roma, 15 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne
del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, come di seguito indicato:
dalle 22:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre;
dalle 23:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre;
dalle 23:00 di sabato 17 alle 6:00 di domenica 18 ottobre;
dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 ottobre.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Lomazzo nord.
Si ricorda la chiusura di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, in modalità continuativa, fino al 14 novembre, per attività di riqualifica degli impianti di stazione.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.