A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre. Di consegienza sarà regolarmente aperta l’entrata di Como Centro in entrambe le direzioni.

Resta confermata, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, la chiusura del tratto

Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, nelle tre notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, con orario 22:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.