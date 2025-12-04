A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 4 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, che era prevista dalle 22:00 di stasera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, pertanto, lo svincolo di Como Centro sarà regolarmente aperto in entrata in in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di stasera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.