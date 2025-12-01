A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le seguenti chiusure:
-annullata la chiusura dell’uscita Lago di Como, per chi proviene da Chiasso, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 1, alle 5:00 di martedì 2 dicembre;
-annullata la chiusure dell’entrata verso Milano di Lago di Como e di Ponte Chiasso, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 1, alle 5:00 di martedì 2 dicembre;
-annullata la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, di seguito indicate, per consentire lavori di pavimentazione:
dalle 22:00 di lubedì 1 alle 5:00 di martedì 2 dicembre:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria;
dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre:
-sarà chiusa l’uscita di Lago di Como, per chi proviene da Chiasso.
In alternativa, uscire a Como Centro;
-sarà chiusa l’entrata di Ponte Chiasso e di Lago di Como, verso Lainate.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Como Centro;
dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre:
-sarà chiusa l’uscita di Lago di Como, per chi proviene da Chiasso.
In alternativa uscire a Como Centro;
-sarà chiusa l’entrata di Ponte Chiasso e di Lago di Como, verso Lainate.
In alternativa, dalle 21:00 alle 22:00, si consiglia di entrare a Como Centro, mentre, dalle ore 22:00, anticipare l’entrata a Fino Mornasco, in considerazione della chiusura dell’entrata di Como Centro, in entrambe le direzioni, di seguito indicata;
dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.
Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco mentre, chi è diretto verso Chiasso, potrà seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria;
dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.