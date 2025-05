A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE DEL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO. CONFERMATA LA CHIUSURA DEL TRATTO COMO MONTE OLIMPINO-CHIASSO

Roma, 21 maggio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 21, alle 5:00 di giovedì 22 maggio.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per lavori di manutenzione del viadotto Fati, di seguito indicate:

-nelle due notti di sabato 24 e domenica 25 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.