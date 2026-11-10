A9 LAINATE-COMO-CHIASSO, A8 MILANO-VARESE E A52 TANGENZIALE NORD: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 10 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sono stati annullati i seguenti provvedimenti:

-annullata la deviazione obbligatoria sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 10, alle 5:00 di mercoledì 11 novembre;

-annullata la chiusura immissione A4, da Varese verso Brescia, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, martedì 10, alle 5:00 di mercoledì 11 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sulla A8 Milano-Varese e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, di seguito indicate:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700, percorrere la SP527 Bustese in direzione Rescaldina/Castellanza ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza, verso Varese.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Milano, uscire alla stazione di Lainate, al km 8+200, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, SP101 in direzione Rho, SS33 del Sempione verso Pogliano/Nerviano/Parabiago/Cerro/Legnano/Castellanza, SP527 Bustese verso Rescaldina ed entrare in A8 a Castellanza.

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano, i Rami di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.

In alternativa, in considerazione della chiusura, sulla stessa A8, di seguito indicata, del tratto tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, entrare in A4 verso Brescia/Venezia allo svincolo di Milano viale Certosa;

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, chi proviene da Varese, sarà indirizzato verso Milano città allo svincolo di Milano viale Certosa e potrà rientrare dallo stesso verso Varese ed immettersi in A4 verso Brescia/Venezia.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e Bollate Novate, verso la A51 Tangenziale est.

In alternativa, in considerazione della chiusura, sulla stessa A8, di seguito indicata, del tratto tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, chi proviene da Rho, potrà immettersi in A4 attraverso il nodo di Pero.

In ulteriore alternativa, una volta giunti a Fiera Milano, percorrere la A8 verso Milano, uscire dallo svincolo di Milano viale Certosa e rientrare dallo stesso verso Venezia.

DALLE 23:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, verso Milano.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, uscire allo svincolo 1 Rho-Pero-Monza, entrare sul Raccordo Fiera Milano verso Monza ed immettersi in A4 attraverso il nodo di Pero.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700, percorrere la SP527 Bustese in direzione Rescaldina/Castellanza ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza, verso Varese.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Milano, uscire alla stazione di Lainate, al km 8+200, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, SP101 in direzione Rho, SS33 del Sempione verso Pogliano/Nerviano/Parabiago/Cerro/Legnano/Castellanza, SP527 Bustese verso Rescaldina ed entrare in A8 a Castellanza.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Varese, i Rami di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.

In alternativa, chi proviene da Varese potrà uscire a Cascina Merlata ed entrata in A4 verso Brescia/Venezia, mentre chi proviene da Milano potrà immettersi verso Brescia/Venezia allo svincolo di Milano viale Certosa.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e Bollate Novate, verso la A51 Tangenziale est. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul nodo Fiera, in A8, percorrere la A8 verso Milano, immettersi quindi in A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano, percorrere la Milano-Meda e rientrare in A52 verso Monza.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 NOVEMBRE

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate e Baranzate, verso la A50 Tangenziale ovest di Milano.

In alternativa, chi proviene da Monza verrà deviato obbligatoriamente in uscita allo svincolo di Bollate e potrà percorrere via Piave in direzione di Bollate, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego in direzione di Baranzate e potrà rientrare in A52 verso Rho dallo svincolo di Baranzate.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 NOVEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, verso Milano.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, uscire allo svincolo 1 Rho-Pero-Monza, entrare sul Raccordo Fiera Milano verso Monza ed immettersi in A4 attraverso il nodo di Pero.

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