A8 MILANO-VARESE: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 21 agosto 2026 – Per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, nelle tre notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 agosto, con orario 22:00-5:00, chi percorre la A8 Milano-Varese, da Varese verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castellanza.
Dopo l’uscita obbligatoria a Castellanza, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Milano.