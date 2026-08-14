A8 MILANO-VARESE: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 14 agosto 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle quattro notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, con orario 22:00-5:00, chi percorre la A8 Milano-Varese, da Varese verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castellanza.
Dopo l’uscita obbligatoria a Castellanza, rientrare dallo stesso e riprendere il proprio itinerario in direzione Milano.