A8 MILANO-VARESE: TEMPORANEMAMENTE CHIUSO PER VEICOLO IN FIAMME IL TRATTO COMPRESO TRA CASTELLANZA E BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE

Roma, 27 ottobre 2026 – Alle ore 22:00 circa, sulla A8 Milano-Varese, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 17+800.

Sul luogo dell’evento sono intervenuto i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Chi viaggia in direzione Varese deve uscire a Castellanza, dove attualmente si registrano 2 km di coda, e può rientrare a Gallarate dopo aver percorso la viabilità ordinaria.