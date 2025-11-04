A8 MILANO-VARESE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CASTELLANZA E LEGNANO IN DIREZIONE MILANO
Roma, 4 Novembre 2025 – Alle 7:30 circa, sulla A8 Milano-Varese, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Legnano, verso Milano a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 17.
Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda.
Inoltre, si segnalano 6 km di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Castellanza.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti provenienti da Varese diretti verso Milano, si consiglia di prendere l’allacciamento con la A36 Pedemontana, percorrere la A9 Lainate-Como-Chiasso e rientrare in A8 alla stazione di Legnano