A8 MILANO-VARESE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL NODO PER CHI DA VARESE E’ DIRETTO VERSO LA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE

Roma 14 febbraio 2026 – Alle 8:30 circa, sulla A8 Milano-Varese, è stato temporaneamente chiuso il nodo per chi da Varese è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per un incidente che ha visto coinvolta un’autovettura al km 30,9, con conseguente sversamento di olio sulla pavimentazione.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, chi da Varese è diretto verso Genova-Gravellona Toce, può uscire a Cavaria, percorrere la SS341 Gallaratese verso Besnate, da cui è possibile rientrare in autostrada sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.