A8 MILANO-VARESE, SC5 STRADA VARESE-GAZZADA E A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Varese e da Milano, i Rami di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.

In alternativa, uscire a Buguggiate o a Castronno.

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-saranno chiusi, per chi proviene da Buguggiate, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: entrare a Gazzada o a Castronno, sulla A8 Milano-Varese;

verso Varese: raggiungere Varese percorrendo la SS341.

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, entrare a Buguggiate o a Castronno, sulla A8 Milano-Varese.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.